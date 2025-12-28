El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente nublado en Camas, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con un 90% de probabilidad de lluvia, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, donde se espera que la intensidad de la tormenta sea notable. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la lluvia será escasa en algunos momentos, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 93%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La combinación de la humedad y las bajas temperaturas puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 8 y 10 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja. Durante la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 55% entre las 7:00 y las 1:00 de la tarde, lo que sugiere que es posible que se produzcan tormentas eléctricas, aunque la intensidad de la lluvia podría ser variable.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá cubierto en general. Las temperaturas descenderán a alrededor de 9 grados, y la humedad comenzará a disminuir, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Camas. La probabilidad de lluvia se reducirá a cero en las horas nocturnas, permitiendo que la noche transcurra sin precipitaciones.

Es importante que los ciudadanos se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las tormentas pueden ser impredecibles. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas. La jornada de hoy será un recordatorio de la inestabilidad del tiempo invernal, donde la preparación es clave para disfrutar de las festividades de fin de año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.