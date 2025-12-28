El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Cabra, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias ligeras en este periodo. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 9 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente con la presencia del viento.
La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 15 km/h desde el noreste en la mañana, aumentando a 26 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.
A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, con intervalos de nubes y posibles tormentas. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, con un 85% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.
En cuanto a la precipitación, se anticipa que se registren entre 0.1 y 1 mm de lluvia a lo largo del día, con los momentos más intensos de lluvia esperados en las primeras horas. La temperatura máxima alcanzará los 12 grados en la tarde, pero con el viento y la alta humedad, la sensación térmica podría ser más baja.
Por la tarde, se espera que las condiciones comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del sureste seguirá soplando, aunque con menor intensidad. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.
En resumen, el día de hoy en Cabra se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, posibilidad de tormentas y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.
