El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Cabra, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias ligeras en este periodo. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 9 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente con la presencia del viento.

La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 15 km/h desde el noreste en la mañana, aumentando a 26 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, con intervalos de nubes y posibles tormentas. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, con un 85% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que se registren entre 0.1 y 1 mm de lluvia a lo largo del día, con los momentos más intensos de lluvia esperados en las primeras horas. La temperatura máxima alcanzará los 12 grados en la tarde, pero con el viento y la alta humedad, la sensación térmica podría ser más baja.

Por la tarde, se espera que las condiciones comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del sureste seguirá soplando, aunque con menor intensidad. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

En resumen, el día de hoy en Cabra se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, posibilidad de tormentas y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.