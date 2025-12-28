El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

Hoy, 28 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de tormenta y lluvia escasa, especialmente en los periodos iniciales. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 85% en las primeras horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles chubascos.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 91%, lo que puede generar una sensación de incomodidad. El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 15 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 25 km/h, lo que podría contribuir a la sensación de frío.

Durante la tarde, se espera que las condiciones de tormenta continúen, aunque con una ligera disminución en la intensidad de la lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , proporcionando un ambiente fresco. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es prudente tener precaución si se planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, aunque aún se podrán observar nubes altas. Las temperaturas descenderán a alrededor de 9 grados , y la humedad se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en las horas más frías. El viento disminuirá su intensidad, pero seguirá soplando desde el noreste, con velocidades que rondarán los 9 km/h.

Es importante que los habitantes de Las Cabezas de San Juan se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día, ya que la inestabilidad puede generar cambios rápidos en el tiempo. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. La jornada promete ser un reflejo típico del invierno, con un tiempo variable que requerirá atención y precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.