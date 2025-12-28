El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 80% y una probabilidad de precipitación del 90% entre las 00:00 y las 07:00. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 92%.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados, y aunque la lluvia será escasa, se registrarán algunas precipitaciones, especialmente en las primeras horas. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h desde el sureste, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de tormenta, que descenderá al 60% entre las 07:00 y las 13:00. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 14 grados hacia el final de la tarde. La humedad relativa también disminuirá, aunque seguirá siendo alta, alrededor del 79%.

A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 50% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y las condiciones podrían ser propicias para algunas lluvias ligeras. El viento cambiará de dirección, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h.

Al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 9 y 10 grados. La humedad aumentará ligeramente, y el cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá una mejor visibilidad. La probabilidad de tormenta se reducirá a 0% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente, lo que sugiere un final de jornada más tranquilo.

En resumen, el día en Bormujos se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.