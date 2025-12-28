El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 8 y 13 grados, lo que sugiere un ambiente fresco.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 70% en las primeras horas del día, lo que indica que es probable que se registren lluvias ligeras. A lo largo de la mañana, se anticipa que la precipitación será escasa, con valores que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente a 0.4 mm hacia el mediodía. Sin embargo, la tarde podría traer consigo un incremento en la intensidad de la lluvia, con acumulados que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas posteriores.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 21 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 21 km/h, disminuyendo a medida que avance el día. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el este y el sur en las horas de la tarde, lo que podría influir en la percepción del frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. A medida que se acerque la noche, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, Bailén experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones húmedas y frías, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas hará que sea un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.