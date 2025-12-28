El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan cubriendo el cielo, alcanzando un estado de nubosidad considerable en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 5 y 11 grados , siendo más baja durante la mañana y aumentando ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad del 60% de que se registren lluvias ligeras, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Se anticipa que la cantidad de lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 1 mm. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles chubascos, ya que la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 60% durante el mismo periodo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 32 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avance la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera mejora hacia la noche, donde se espera que las nubes comiencen a dispersarse, permitiendo que el cielo se aclare un poco. Las temperaturas nocturnas descenderán nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 6 grados .

Es recomendable que los habitantes de Baeza se preparen para un día fresco y potencialmente lluvioso, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.