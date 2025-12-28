El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La probabilidad de precipitación es notable, con un 95% de posibilidades de lluvia durante las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% hacia la tarde. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.8 mm en el periodo de la mañana, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Durante la mañana, se prevén ráfagas de viento que podrían llegar a los 22 km/h, especialmente en áreas abiertas. A medida que el día avance, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá constante, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 85% de posibilidades en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Las tormentas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, aunque la cantidad de lluvia esperada no será significativa.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones de lluvia disminuyan, con una temperatura que podría alcanzar los 12 grados . La humedad relativa también comenzará a bajar, lo que podría ofrecer un ligero alivio en la sensación de frío.

En resumen, el día en Baena se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Los residentes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.