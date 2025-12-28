El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

Hoy, 28 de diciembre de 2025, Ayamonte se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con intervalos nubosos que traerán consigo la posibilidad de lluvias. A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , con un leve descenso hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y bajando ligeramente a medida que avance la jornada. Esto podría generar una sensación de frío más intenso, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el este, con rachas que podrían alcanzar hasta los 36 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades en la costa, donde las rachas de viento pueden ser más fuertes.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 95% de posibilidad en las horas centrales. Esto sugiere que podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las condiciones climáticas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar estar al aire libre durante las tormentas.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con cielos menos cubiertos y una disminución en la probabilidad de lluvia. Sin embargo, la temperatura descenderá, y se prevé que se mantenga en torno a los 9 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma en las primeras horas de la mañana, pero se espera que mejore a medida que avance el día.

En resumen, el día de hoy en Ayamonte se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, tormentas y un ambiente fresco. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.