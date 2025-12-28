El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de tormenta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, con un ligero aumento hacia la tarde, donde podría alcanzar los 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y al viento que soplará desde el este a velocidades de hasta 13 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 70% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, disminuyendo a un 20% hacia el mediodía y un 35% por la tarde. Las lluvias serán escasas, pero no se descartan tormentas aisladas, especialmente en las horas centrales del día. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 0.7 mm en las primeras horas, con un leve descenso en las horas posteriores.

Durante la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero se mantendrá mayormente nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un leve aumento en la sensación de calor, aunque la humedad seguirá siendo alta. Hacia la tarde-noche, se espera que el cielo vuelva a cubrirse, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 11 grados.

El viento, que soplará de dirección este y noreste, variará en intensidad a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, Arahal experimentará un día mayormente cubierto con posibilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado que acentuará la sensación de frío. Es recomendable que los habitantes se preparen para un tiempo variable y lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.