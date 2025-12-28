El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga estable, sin grandes variaciones, oscilando entre los 9 y 11 grados. La probabilidad de precipitación será notable, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, con un 80% de posibilidades de lluvia. Durante este periodo, se espera que caigan entre 0.1 y 1 mm de lluvia, lo que podría resultar en un ambiente húmedo y algo incómodo para quienes se desplacen al aire libre.

A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente, aunque se mantendrá en un 60% hasta las 13:00. En este intervalo, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también se incrementa, lo que podría generar algunas rachas de viento más intensas.

Por la tarde, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 15 grados hacia las 14:00. La humedad relativa comenzará a descender, aunque se mantendrá alta, alrededor del 64%. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 20% entre las 19:00 y las 01:00, lo que sugiere que, aunque la lluvia será menos probable, no se puede descartar completamente.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente durante las horas de la mañana y la noche. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:04, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la noche.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y estén preparados para condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.