El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Almonte se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 80% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones inestables. La precipitación acumulada en este periodo podría alcanzar hasta 0.3 mm, aunque se espera que la lluvia sea ligera.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, con un cielo muy nuboso y la posibilidad de tormentas. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 8 y 9 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día.

El viento soplará del este, con velocidades que variarán entre 7 y 19 km/h, aumentando en intensidad a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 30 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío mayor. Los vientos del este son típicos en esta época del año y pueden traer consigo un aumento en la nubosidad y la inestabilidad atmosférica.

La probabilidad de precipitación se mantendrá alta durante la mañana, con un 60% entre las 07:00 y las 13:00, y un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de tormenta disminuirá significativamente, cayendo a un 0% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con condiciones adversas, la noche podría ofrecer un respiro, con cielos más despejados.

Los habitantes de Almonte deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad. A pesar de las previsiones de lluvia, el día también ofrecerá momentos de claridad, especialmente hacia el final de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, podría ser espectacular.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.