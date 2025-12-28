El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, y a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia, y un 85% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia, aunque se anticipa que la cantidad de agua acumulada será escasa, con valores que rondan entre 0.1 y 5 mm a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados en la tarde, antes de recuperarse un poco hacia la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el este, con rachas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas entre las 14:00 y las 16:00, por lo que se recomienda a los ciudadanos tener precaución si se encuentran al aire libre durante esos momentos.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, con un 80% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que es aconsejable mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre si las tormentas se intensifican.

En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes, lluvias y viento moderado. Los ciudadanos deben estar preparados para cambios rápidos en el tiempo y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.