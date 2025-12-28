El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con un 90% de probabilidad de lluvia entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Durante este periodo, se espera que la precipitación sea escasa, con valores que podrían alcanzar hasta 0.1 mm.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando un 85% en las primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 86% al inicio del día.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Se anticipa que la nubosidad continúe, con tormentas que podrían ser más intensas, especialmente entre las 2:00 y las 3:00 de la tarde, cuando se prevé una precipitación de hasta 4 mm. La temperatura alcanzará un máximo de 15 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el noreste, con rachas que podrían alcanzar los 21 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 10 grados hacia las 8:00 de la tarde. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja en las horas nocturnas, aunque el cielo seguirá cubierto.

Es importante que los habitantes de La Algaba se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, llevando paraguas y abrigos si planean salir. Las condiciones podrían afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En resumen, el 28 de diciembre será un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, posibilidad de tormentas y temperaturas frescas. Manténgase informado sobre las actualizaciones del tiempo y tome las precauciones necesarias para disfrutar de su día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.