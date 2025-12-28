El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de tormenta y lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas que podrían traer lluvias escasas. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica se mantendrá similar, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente durante las primeras horas del día. La temperatura máxima se alcanzará en la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 9 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará desde el sureste a velocidades que alcanzarán los 25 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 30 km/h en momentos de mayor intensidad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría favorecer la formación de brumas en la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen entre 2 y 3 mm a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 80% durante las primeras horas y manteniéndose en torno al 15% en la tarde. Esto indica que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 80% de posibilidad durante la mañana y la tarde, lo que sugiere que podrían producirse descargas eléctricas en algunos momentos. Sin embargo, la probabilidad de nieve es prácticamente nula, ya que las temperaturas no alcanzarán los niveles necesarios para su formación.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día inestable y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.