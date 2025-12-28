El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de tormentas y lluvias. Durante la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales.

La precipitación será un factor importante a tener en cuenta, ya que se prevé una lluvia escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormenta también es considerable, con un 80% de posibilidad en las primeras horas del día. Esto implica que los ciudadanos deben estar atentos a posibles tormentas que podrían acompañar a las lluvias, especialmente en la madrugada y la mañana.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 83% y el 91% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para aquellos que son sensibles a la humedad, ya que puede resultar incómodo.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, el viento se suavizará, pero seguirá siendo un factor a considerar, especialmente para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se caracteriza por un cielo mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas en las primeras horas, temperaturas frescas y una humedad notable. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones inestables y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.