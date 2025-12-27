El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 27 de diciembre de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 13 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, aunque las temperaturas matutinas serán frescas, rondando los 6 grados a las 00:00 y descendiendo a 4 grados en las horas más frías.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 13 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de vientos moderados provenientes del este, que alcanzarán velocidades de hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, contribuirá a mantener el ambiente despejado y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 88% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 72% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas y se mantendrá baja a lo largo de la jornada, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con valores que no superan los 0.2 mm.

Sin embargo, hay que estar atentos a la posibilidad de tormentas en la tarde, con una probabilidad del 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. A pesar de esto, la mayoría de las horas del día se caracterizarán por un cielo despejado o con intervalos nubosos, sin que se esperen fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables, aunque se recomienda estar preparados para un posible cambio en las condiciones hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.