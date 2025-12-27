El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 93%, lo que puede generar una sensación de frío.

A partir de la tarde, se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La temperatura alcanzará un máximo de 13 grados , pero la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían rondar entre 1 y 1.1 mm.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

Es importante que los ciudadanos de Utrera se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean salir por la tarde. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la niebla y la lluvia, así que se recomienda precaución al conducir. En resumen, el día se caracterizará por un inicio fresco y despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias, especialmente durante la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.