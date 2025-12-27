El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Úbeda se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 84% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 58% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero se espera que el sol ayude a calentar el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 7 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, el viento no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas, y se integrará bien en el ambiente general del día.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es mínima, con un 0% en las primeras horas y un ligero aumento a un 5% en la tarde, aunque esto no debería afectar las actividades al aire libre. La posibilidad de tormentas es igualmente baja, con un 75% de probabilidad de tormenta en las horas más tardías, pero sin indicios de que se materialicen en forma de lluvia.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la tarde-noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:01. La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar el paisaje ubetense en todo su esplendor.

En resumen, el 27 de diciembre en Úbeda se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.