El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas, que oscilarán entre los 4 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 7 grados a media mañana. Sin embargo, la bruma podría hacer su aparición en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más cercanas al río, lo que podría reducir la visibilidad en algunos tramos. A partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, pasando de poco nuboso a nuboso, y finalmente a cubierto hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación aumentará significativamente a partir de la tarde, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que las precipitaciones sean moderadas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm en total. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con un valor de 13 grados , antes de descender nuevamente hacia la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta, soplando desde el norte y el noreste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 21:00 horas. La probabilidad de tormentas también será alta, con un 85% de posibilidad de que se produzcan en las horas nocturnas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con lluvias y tormentas esperadas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar precauciones si planean salir durante las horas de mayor precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.