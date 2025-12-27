El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un día mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 66% al 70%.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse, y se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. Desde las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. Las precipitaciones serán más intensas en la tarde, con un máximo de 2 mm pronosticados entre las 14:00 y las 15:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo del día. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades de hasta 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente cuando se combine con la humedad y las lluvias.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 80% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas durante la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir tormentas acompañadas de lluvia escasa y vientos fuertes.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta el 94% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, el 27 de diciembre en San Juan de Aznalfarache será un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas frescas, pero evolucionando hacia un tiempo inestable con lluvias y tormentas en la tarde. Se recomienda a los residentes estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.