El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, La Rinconada se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, especialmente en la tarde, donde se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas. Las mañanas serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento que permitirá disfrutar de un ambiente más templado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría verse afectada por la velocidad del viento.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondan el 90% en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipan lluvias que podrían ser acompañadas de tormentas, especialmente en la tarde y noche. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 1 y 2 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y potencialmente complicado para quienes planeen actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h desde el noreste. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se cubra completamente, con condiciones de tormenta y lluvia escasa que podrían persistir hasta la madrugada del día siguiente. Los ciudadanos de La Rinconada deben estar preparados para un cambio brusco en el tiempo, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.