El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con condiciones de muy nuboso que se mantendrán hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La temperatura durante el día oscilará entre los 4 y 16 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a un 46% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que no haya lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm hacia el final del día. La probabilidad de tormentas también es alta, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 85% entre las 19:00 y las 01:00 horas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

Los habitantes de Puente Genil deben prepararse para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas por la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas frescas y la humedad pueden hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.