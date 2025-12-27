El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 3 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 90%.
A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 4 grados a las 9 de la mañana y subiendo hasta 5 grados a las 10. La sensación térmica se verá afectada por la presencia de vientos del sureste, que soplarán a velocidades de entre 3 y 11 km/h, aumentando la sensación de frescor en el ambiente.
A partir del mediodía, el cielo comenzará a cambiar. Aunque las primeras horas del día se caracterizan por un tiempo despejado, hacia la tarde se prevé un incremento en la nubosidad. A las 2 de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a 11 grados . Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde, con un 90% de probabilidad de lluvia y un 70% de probabilidad de tormentas.
Durante la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de las 4 de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 9 grados a las 7 de la tarde.
En la noche, el tiempo se mantendrá inestable, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas caerán a 7 grados hacia las 10 de la noche, y la humedad relativa se incrementará, alcanzando hasta el 83%. Los vientos continuarán soplando del sureste, con rachas que podrían llegar a los 58 km/h en las horas nocturnas.
En resumen, el día de hoy en Priego de Córdoba se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde y noche, con altas probabilidades de lluvia y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.
