El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 2 grados . La sensación térmica será aún más fría, alcanzando mínimas de -3 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará muy nuboso hacia la tarde. Las temperaturas irán en ascenso, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá por debajo de los 10 grados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

La probabilidad de precipitación comenzará a incrementarse a partir de la tarde, con un 35% de posibilidades de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. A partir de las 19:00, esta probabilidad se eleva al 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, acompañadas de tormentas. Las precipitaciones esperadas son escasas, con valores que rondan entre 0.3 y 0.8 mm, pero la posibilidad de tormenta es significativa, alcanzando un 80% en la franja horaria de 19:00 a 01:00.

El viento soplará predominantemente del sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas más intensas, especialmente por la tarde y la noche. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que es aconsejable tener precaución al salir, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 7 grados . La sensación térmica podría caer a 4 grados, lo que hará que la noche sea fresca y húmeda.

En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un inicio frío y poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.