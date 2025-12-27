El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de nubes altas y cubiertas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 3 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 5 grados, con cielos poco nubosos en algunos momentos. Sin embargo, a partir del mediodía, la situación cambiará drásticamente. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este período, se prevén lluvias que podrían acumular hasta 1.0 mm, lo que indica que la tarde será húmeda y potencialmente tormentosa.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de inestabilidad en el ambiente. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

A partir de las 16:00 horas, la situación se tornará más complicada, ya que la probabilidad de tormenta se incrementará hasta un 75%. Esto sugiere que los habitantes de Palma del Río deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas y lluvias intensas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 15:00 horas, y luego bajando a 12 grados por la noche.

La noche se presentará con cielos cubiertos y una temperatura que rondará los 11 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean salir, especialmente durante la tarde y la noche, debido a las condiciones climáticas adversas.

En resumen, el día de hoy en Palma del Río se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos nubosos, lluvias y tormentas esperadas en la tarde. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día de inclemencias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.