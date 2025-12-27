El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se presentará con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que rondarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con valores que oscilarán entre los 5 y 6 grados. El viento soplará desde el este, con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. La probabilidad de precipitación será nula en este periodo, lo que sugiere que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama comenzará a cambiar. A partir de las 12:00 horas, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la nubosidad que podría culminar en un cielo cubierto hacia la tarde. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando hasta 13 grados en su punto máximo. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 68%, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

Desde la tarde y hasta la noche, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 1 a 2 mm, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

El viento también se intensificará, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. La dirección del viento variará entre el este y el noreste, lo que podría contribuir a un ambiente más inestable.

A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados. La probabilidad de tormentas también será alta, con un 85% de posibilidad de que se produzcan en las horas nocturnas. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Los Palacios y Villafranca que tomen precauciones, especialmente si planean salir durante la tarde y la noche, ya que las condiciones climáticas podrían volverse adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.