El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, se espera en Osuna un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia. A lo largo de la jornada, las condiciones del cielo variarán, comenzando con un panorama nuboso durante las primeras horas, que dará paso a momentos de poco nuboso en la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde y la noche, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. Se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados durante gran parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 38 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar rachas fuertes, especialmente durante las tormentas, por lo que se aconseja precaución en actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos durante ese periodo. Las cantidades de lluvia esperadas son moderadas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total a lo largo del día.

Los ciudadanos de Osuna deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de tormentas y lluvias, especialmente en la tarde. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para disfrutar de las actividades diarias sin inconvenientes. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se sugiere estar atentos a las condiciones climáticas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.