El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 6 grados al amanecer, con una sensación de frescura que invitará a abrigarse un poco al salir de casa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, rondando el 89% al inicio del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que marcan los termómetros. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas en ascenso hará que la tarde sea más agradable, con máximas que podrían llegar a los 12 grados.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cambiar. Aunque las primeras horas se mantendrán despejadas, se prevé un aumento en la nubosidad hacia la tarde y la noche, con la llegada de un sistema que traerá nubes altas y cubiertas. Esto se traducirá en un cielo poco nuboso inicialmente, pero que se tornará cubierto a medida que se acerque la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente en las horas de la tarde y la noche. Las probabilidades de precipitación son del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría ser de hasta 0.7 mm en las horas más críticas.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 32 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente al caer la tarde. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 48 km/h en los momentos de mayor actividad.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados . La humedad aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. Es recomendable llevar un abrigo si se planea salir, especialmente en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 18:11.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.