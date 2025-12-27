El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de tormenta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 5 grados, con cielos despejados en algunos momentos. Sin embargo, a partir del mediodía, la situación cambiará drásticamente. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que la lluvia será casi segura durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 0.6 mm, lo que, aunque no es excesivo, puede generar un ambiente húmedo y resbaladizo.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más activas. Esto podría contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados.
La tarde se presentará con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas, con un 70% de probabilidad de que se produzcan entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto significa que los montillanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean salir. Las tormentas pueden ir acompañadas de lluvias escasas, pero la combinación de viento y humedad puede hacer que la experiencia sea incómoda.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. En resumen, el día de hoy en Montilla será mayormente cubierto, con lluvias y tormentas esperadas en la tarde, lo que requerirá que los residentes tomen precauciones al salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.
