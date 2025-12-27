El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:39. Sin embargo, a medida que avance la mañana, comenzarán a aparecer algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en este periodo.

A partir de las 11 de la mañana, la situación cambiará gradualmente. Se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto hacia la tarde. Las condiciones meteorológicas se complicarán a partir de las 11:00, cuando se espera que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, alcanzando un 100% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 0.6 mm en las horas más críticas.

La temperatura durante el día oscilará entre los 5 y los 12 grados , siendo más cálida en las horas de la tarde. A las 12:00, se prevé que la temperatura alcance su máximo de 12 grados, mientras que por la mañana se mantendrá en torno a los 5 grados. La humedad relativa será alta, rondando entre el 84% y el 90%, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 26 km/h. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la alta humedad, acentuar la sensación de frío.

En resumen, el día comenzará con un tiempo despejado, pero se tornará más inestable a medida que avance la tarde, con un aumento de la nubosidad y la llegada de lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes de Moguer estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas y considerar llevar paraguas si planean salir durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.