El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Martos se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 13 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 12-13 grados.

A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas y cubiertas en algunos momentos. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando a un 45% en la franja horaria de 13:00 a 19:00, aunque las posibilidades de tormenta son bajas, con un 5% en las primeras horas y un 75% en la tarde, lo que sugiere que cualquier actividad tormentosa será leve y esporádica.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde. Este viento puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde, donde se espera que la sensación térmica descienda a valores cercanos a los 3 grados .

La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que el día sea propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente durante las horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas son más bajas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y nítido.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque con un ligero aumento de nubosidad hacia la tarde y la posibilidad de algunas rachas de viento. Es un día ideal para salir y disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las variaciones de temperatura y el viento que pueden hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.