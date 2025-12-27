El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados , con una humedad relativa que rondará el 88% al 90%, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará mayormente despejado, aunque se espera que a partir de la tarde, la situación cambie. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados , lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser notables.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 7 y 10 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 30 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas, especialmente durante las tormentas que se anticipan.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 75% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. El cielo se cubrirá de nubes, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 12 y 6 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con el viento.

En resumen, el día en Marchena se caracterizará por un inicio soleado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con lluvias y tormentas esperadas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y tomar precauciones si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.