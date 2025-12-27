El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 6 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para abrigarse antes de salir. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 10 grados hacia el mediodía, proporcionando un ambiente más templado para las actividades al aire libre.

A lo largo de la jornada, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente. A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas y un cielo cubierto en las horas posteriores. Esto podría dar paso a condiciones más inestables, ya que la probabilidad de precipitación aumenta significativamente. Entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos, con acumulaciones de hasta 2 mm en algunas áreas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y alcanzando hasta un 94% en la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre. Es recomendable llevar ropa adecuada y, si es posible, un paraguas o impermeable, ya que las condiciones pueden volverse más adversas a medida que se acerque la noche.

A medida que el sol se ponga a las 18:14, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de actividades en interiores. En resumen, el día en Mairena del Aljarafe será variado, con un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable y húmedo por la tarde.

