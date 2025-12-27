El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas del día. Las temperaturas matutinas oscilarán entre los 4 y 6 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén intervalos de nubes a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, con un 0% de posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. La probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que la precipitación sea escasa, con acumulados que no superarán los 2 mm. Acompañando a esta inestabilidad, se espera la posibilidad de tormentas, con un 75% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar momentos de intensidad en la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, aumentando a medida que avance el día. En la tarde, se anticipan rachas de hasta 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente durante los momentos de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose alrededor de los 10 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. El cielo se cubrirá de nubes, y la probabilidad de lluvia persistirá, aunque con menor intensidad.

En resumen, el día en Mairena del Alcor se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un ambiente más inestable por la tarde, con altas probabilidades de lluvia y tormentas. Es recomendable que los habitantes se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas y disfruten de la mañana antes de que lleguen las precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.