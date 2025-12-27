El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Lucena se despertará con un ambiente fresco y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. La temperatura oscilará entre los 5 y 6 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse al salir. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando lentamente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse, y se espera que la nubosidad aumente considerablemente. Para el periodo de la tarde, se prevé un cielo muy nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 13 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, rondando el 52% a 53%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente notablemente en la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en total. Sin embargo, la mayor preocupación será la posibilidad de tormentas, que se estima en un 70% durante la tarde y un 85% en la franja horaria de la tarde-noche.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar rachas fuertes, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias ligeras podrían continuar hasta bien entrada la noche. La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y el viento, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones.

En resumen, el día en Lucena se caracterizará por un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento de la nubosidad y la llegada de lluvias y tormentas por la tarde. Es un día para estar preparado y adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.