El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado despejado, lo que ha permitido que las temperaturas se mantengan en torno a los 5 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, con cielos que irán cambiando de poco nuboso a cubierto en las horas centrales del día.
La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 92% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 67% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ser más agradable, aunque la nubosidad irá en aumento, lo que podría afectar la percepción del calor.
A partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, que podrían ser acompañadas de tormentas. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, pero se intensificarán, con acumulados que podrían llegar a 2 mm hacia el final del día.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza la tarde. En las horas más críticas, se anticipan rachas de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría y contribuir a la inestabilidad del tiempo.
La probabilidad de tormentas también es alta, con un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Lora del Río deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Las tormentas podrían traer consigo no solo lluvia, sino también vientos fuertes y descargas eléctricas.
A medida que se acerque la noche, las condiciones se estabilizarán un poco, aunque el cielo permanecerá cubierto y las temperaturas descenderán nuevamente a alrededor de 11 grados. La jornada cerrará con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena
- Los cordobeses se reencuentran con la 'Tardebuena' pese al frío
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- Una masa de aire siberiano y la lluvia marcan el fin de semana en Córdoba
- Priego de Córdoba, Santaella y Montilla se alzan con los premios del Concurso Provincial de Belenes
- El termómetro sigue bajando en Córdoba, pero ¿podemos guardar el paraguas?