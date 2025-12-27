El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado despejado, lo que ha permitido que las temperaturas se mantengan en torno a los 5 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, con cielos que irán cambiando de poco nuboso a cubierto en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 92% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 67% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ser más agradable, aunque la nubosidad irá en aumento, lo que podría afectar la percepción del calor.

A partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, que podrían ser acompañadas de tormentas. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, pero se intensificarán, con acumulados que podrían llegar a 2 mm hacia el final del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza la tarde. En las horas más críticas, se anticipan rachas de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría y contribuir a la inestabilidad del tiempo.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Lora del Río deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Las tormentas podrían traer consigo no solo lluvia, sino también vientos fuertes y descargas eléctricas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se estabilizarán un poco, aunque el cielo permanecerá cubierto y las temperaturas descenderán nuevamente a alrededor de 11 grados. La jornada cerrará con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.