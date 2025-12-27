El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, se espera en Linares un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 73% al final del día.

A lo largo de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas y un cielo cubierto hacia la noche. Esto podría dar lugar a un ambiente más fresco y menos soleado, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantienen en cero hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando a un 95% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque el día comience seco, es posible que se presenten lluvias al caer la noche.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 28 km/h durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en la tarde, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La salida del sol está programada para las 08:29, mientras que el ocaso se producirá a las 18:01, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría contribuir a un ambiente más frío y húmedo.

En resumen, el día en Linares se presentará con un inicio soleado y temperaturas agradables, pero se recomienda estar preparado para un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la tarde y la noche, con la posibilidad de lluvias y un aumento en la nubosidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.