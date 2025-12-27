El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Lepe se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en la franja horaria de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas hasta más tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con mínimas de 5 grados, pero se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se registren 12 grados. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la presencia del viento, que soplará con fuerza moderada a lo largo de la jornada.

El viento, que provendrá principalmente del este y noreste, alcanzará rachas de hasta 68 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada. Durante la mañana, las rachas serán más suaves, pero a medida que el día avanza, se intensificarán, especialmente entre las 3 y las 6 de la tarde. Esto podría afectar actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución si se planea estar en espacios abiertos.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de bruma en algunos momentos.

La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente a partir de la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipan lluvias que podrían ser moderadas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en total. Además, existe una alta probabilidad de tormentas, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se estima un 95% de probabilidad de tormenta.

Por lo tanto, se aconseja a los habitantes de Lepe que se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que el día avanza, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean salir por la tarde. La combinación de viento fuerte, temperaturas frescas y la posibilidad de tormentas hará que sea un día variable y potencialmente incómodo para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.