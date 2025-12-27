El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Lebrija se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 5 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 89%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a cambiar. A partir de las 6 de la mañana, el cielo se tornará muy nuboso, y se prevé que las nubes altas comiencen a cubrir el cielo a partir de las 7 de la mañana. La temperatura irá en aumento, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, con un 100% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que podrían llegar hasta 1.5 mm en total durante este periodo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. A partir de las 2 de la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 37 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas, especialmente en zonas abiertas.

A partir de las 6 de la tarde, el cielo se cubrirá completamente, y la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 85% entre las 7 y las 9 de la noche. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 12 grados , mientras que la humedad relativa podría descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta, en torno al 81%.

Es importante que los habitantes de Lebrija se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día. Aunque las primeras horas serán agradables, se recomienda estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes por la tarde y la noche.

