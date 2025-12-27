El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 14 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 5 grados y alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% y disminuyendo a un 58% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será agradable gracias a la ausencia de nubes y la presencia del sol.

Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto indica que es probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque habrá lluvia, no será intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia.

En resumen, el día comenzará con un tiempo despejado y fresco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos de Jaén que estén preparados para un cambio en el tiempo hacia la tarde, con la llegada de nubes y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de la mañana, pero se aconseja tener un paraguas a mano para la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.