El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 78-81%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, especialmente a partir de las 6 de la mañana. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas en este periodo, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula hasta la tarde. La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, el tiempo cambiará notablemente. A partir de las 12 del mediodía, se prevé un incremento en la nubosidad, con un cielo que se tornará muy nuboso y posteriormente cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 12 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. Sin embargo, la sensación de frío se verá acentuada por un aumento en la velocidad del viento, que podría llegar a alcanzar rachas de hasta 69 km/h desde el sureste, lo que generará un ambiente ventoso y fresco.

La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente en la tarde, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 1 y las 7 de la tarde. Se espera que las lluvias sean moderadas, acumulando hasta 17 mm en total, lo que podría generar algunas molestias para aquellos que planeen actividades al aire libre. Además, la probabilidad de tormentas también es alta, alcanzando un 95% en este mismo periodo, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas eléctricas acompañadas de lluvia.

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, rondando los 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más tardías, lo que podría generar una sensación de bochorno. En resumen, el día de hoy en Isla Cristina se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo inestable y lluvioso por la tarde, con un notable aumento en la actividad eléctrica y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.