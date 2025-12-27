El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Huelva se verá afectada por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 78% al amanecer, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas cambien. A partir de las 11:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y la temperatura alcanzará su punto máximo de 12 grados a media tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará del este con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h, aumentando la sensación de frescor.

Durante la tarde, la probabilidad de precipitaciones comenzará a incrementarse, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulados que podrían llegar a 3 mm. Esto se verá acompañado de tormentas, con una probabilidad del 90% en el mismo intervalo horario.

La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, estabilizándose en torno a los 11 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96% en las últimas horas del día, lo que podría generar un ambiente más húmedo y fresco.

El viento, que durante el día ha soplado con fuerza, comenzará a disminuir su intensidad hacia la noche, aunque aún se registrarán rachas de hasta 18 km/h. Esto podría hacer que la sensación de frío se mantenga, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En resumen, Huelva experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas frescas, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde las nubes y la lluvia tomarán protagonismo. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un tiempo variable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean estar fuera durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.