El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que rondarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las primeras horas de la tarde, la nubosidad comenzará a aumentar, y se espera que el cielo se cubra de nubes, con intervalos de cubierto y la posibilidad de tormentas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados , lo que ofrecerá un ligero alivio del frío matutino, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la humedad y el viento.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de lluvia se eleva al 100%. Se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1-3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Además, la probabilidad de tormentas también es alta durante este periodo, alcanzando un 80%, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas acompañadas de lluvia.

El viento, que soplará desde el este, irá aumentando en intensidad a lo largo del día, alcanzando rachas de hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la humedad y las temperaturas más bajas. Por la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 11 grados .

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será un reflejo de la transición del invierno, comenzando con un día fresco y despejado que dará paso a un ambiente más inestable y húmedo por la tarde, con la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y tomar precauciones si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.