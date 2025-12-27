El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de nubosidad variable a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 16 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con mínimas de 3 a 5 grados, pero se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se registren 16 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 95% en la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 50% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frío mayor, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con valores que no superarán los 1.0 mm en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que podrían producirse tormentas aisladas durante la tarde. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa.

En resumen, el día en Écija se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.