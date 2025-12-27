El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 87% al inicio del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la humedad seguirá siendo notable, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. El viento, que soplará principalmente del noreste, tendrá una velocidad moderada de entre 4 y 10 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cambiar. Desde las 12 del mediodía, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que irán cubriendo el cielo. Esto se traducirá en un ambiente más gris, aunque las temperaturas seguirán subiendo, alcanzando un máximo de 13 grados entre las 2 y las 3 de la tarde. La humedad relativa disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno al 69% a 73%.

A partir de las 3 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente. Se espera que a partir de las 1 de la tarde, la probabilidad de tormentas se eleve hasta un 80%, y a las 7 de la tarde, esta probabilidad alcanzará el 85%. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm hacia la tarde y la noche. Las lluvias serán intermitentes y estarán acompañadas de tormentas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El viento también se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h hacia las 9 de la noche, lo que podría generar un ambiente más inestable. La dirección del viento cambiará a este y sureste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fría.

En resumen, Coria del Río experimentará un inicio de día despejado y fresco, pero se prevé un cambio drástico hacia la tarde con la llegada de nubes y tormentas, lo que requerirá que los habitantes estén preparados para condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.