El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo variable a lo largo del día. La jornada comenzará con cielos poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado muy nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 4 grados y alcanzando un máximo de 15 grados en las horas más cálidas de la tarde.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará significativamente. Se espera que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia sea del 85%, y se incrementará al 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm, lo que indica que la lluvia será escasa pero constante.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del este, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 10 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevén ráfagas más intensas, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 56% hacia la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente con el viento en aumento.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las condiciones de tormenta serán más probables, con un 70% de probabilidad de tormentas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las tormentas podrían traer consigo lluvias intermitentes y, aunque no se esperan acumulaciones significativas, es recomendable estar preparado para condiciones climáticas cambiantes.

El ocaso se producirá a las 18:07, marcando el inicio de una noche que se prevé oscura y húmeda. Los ciudadanos de Córdoba deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las condiciones climáticas podrían volverse más adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.