El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, pasando de un estado despejado a poco nuboso y, posteriormente, a muy nuboso. Esto se traducirá en un aumento de la probabilidad de precipitaciones, que alcanzará el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm en total durante este periodo. La probabilidad de tormenta también será significativa, con un 75% de posibilidades entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas.

El viento será otro factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 26 km/h desde el este durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente al combinarse con la alta humedad y las lluvias esperadas. Las condiciones del viento se mantendrán activas a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h, lo que podría afectar la sensación de frío en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, llegando al 94% en las últimas horas, lo que podría dar lugar a la formación de brumas o nieblas en la madrugada del día siguiente.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un inicio fresco y despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.