El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Cartaya se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas y un cielo que se tornará cubierto hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A partir de la tarde, se prevén precipitaciones que comenzarán de forma leve, con un acumulado de hasta 6 mm de lluvia, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia se eleva al 100%. Esto coincide con un aumento significativo en la probabilidad de tormentas, que también se sitúa en un 95% durante el mismo periodo.

El viento soplará desde el este, con rachas que alcanzarán hasta los 68 km/h en las horas más intensas de la tarde. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. Las rachas más fuertes se sentirán entre las 17:00 y las 18:00 horas, coincidiendo con el ocaso, que se producirá a las 18:18.

A lo largo del día, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son. Por la noche, se espera que las condiciones climáticas se estabilicen, aunque las nubes permanecerán en el cielo, y las temperaturas descenderán nuevamente, manteniéndose alrededor de los 9 grados .

Es un día que invita a estar preparados para cambios bruscos en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando las condiciones podrían volverse adversas. Se aconseja a los residentes de Cartaya que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.