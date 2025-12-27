El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra, especialmente en la tarde y la noche, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 13 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán las más frías, con temperaturas alrededor de 5 grados, mientras que se espera un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando hasta 12 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 10 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando el 75% en las horas centrales. Esto puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 9 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en las primeras horas, pero aumentarán significativamente en la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm. Las tormentas también son probables en este periodo, con un 75% de probabilidad de que se produzcan.

Los ciudadanos de Carmona deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día. Aunque la mañana comenzará de manera tranquila, es importante estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias en la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.