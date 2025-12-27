El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Camas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de tormenta y lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, las nubes irán cubriendo el horizonte, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 12:00, se espera que la temperatura llegue a los 12 grados, mientras que por la tarde, se mantendrá en torno a los 11 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 64% en las horas centrales del día y aumentando a un 94% hacia la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este, con velocidades que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar ráfagas que, combinadas con la lluvia, podrían hacer que la sensación de frío sea más intensa. En la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas.

La probabilidad de tormenta es considerable, alcanzando un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que los habitantes de Camas deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, con la posibilidad de tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría llevar a una sensación de frío más pronunciada. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, tormentas y un ambiente fresco y húmedo. Es un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.